В Симферополе «Сыны Отечества» отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием

Общественно-массовое мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, состоялось в Симферополе 24 февраля. На базе СШОР по стрельбе им.Клименко.
В рамках события при грантовой поддержке Государственного Комитета по молодежной политике Республики Крым были проведены:
- Соревнования по спортивному метанию ножа
- Соревнования по стрельбе из пневматического оружия
- Разборка и сборка ММГ АК74
- Оказание первой медицинской помощи населению
- Игра лазертаг
- Силовые упражнения
- ГТО
В мероприятии приняли участие более 80 участников в возрасте от 14 лет до 25 лет. Участники мероприятия поблагодарили организаторов мероприятия и Государственный комитет по молодежной политике Республики Крым за возможность участия в таких мероприятиях. Особая благодарность педагогам и инструкторам, проводившим мероприятие:
- Ильшенко Алексею Валериевичу
- Рубцову Алексею Александровичу
- ГоскоммолРК
- ДОСААФ России по Республике Крым
- Сыны Отечества
- КФУ им. Вернадского
источник: официальная страница ВКонтакте Центра содействия развитию патриотического и спортивного воспитания молодежи «Сыны Отечества»
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