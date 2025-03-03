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В Симферополе "Сыны Отечества" отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием

В Симферополе «Сыны Отечества» отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:35 03.03.2025

Общественно-массовое мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, состоялось в Симферополе 24 февраля. На базе СШОР по стрельбе им.Клименко.

В рамках события при грантовой поддержке Государственного Комитета по молодежной политике Республики Крым были проведены:

  1. Соревнования по спортивному метанию ножа
  2. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия
  3. Разборка и сборка ММГ АК74
  4. Оказание первой медицинской помощи населению
  5. Игра лазертаг
  6. Силовые упражнения
  7. ГТО

В мероприятии приняли участие более 80 участников в возрасте от 14 лет до 25 лет. Участники мероприятия поблагодарили организаторов мероприятия и Государственный комитет по молодежной политике Республики Крым за возможность участия в таких мероприятиях. Особая благодарность педагогам и инструкторам, проводившим мероприятие:

  • Ильшенко Алексею Валериевичу
  • Рубцову Алексею Александровичу
  • ГоскоммолРК
  • ДОСААФ России по Республике Крым
  • Сыны Отечества
  • КФУ им. Вернадского

В Симферополе "Сыны Отечества" отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием В Симферополе "Сыны Отечества" отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием В Симферополе "Сыны Отечества" отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием В Симферополе "Сыны Отечества" отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием

источник: официальная страница ВКонтакте Центра содействия развитию патриотического и спортивного воспитания молодежи «Сыны Отечества»

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