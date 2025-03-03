В Симферополе «Сыны Отечества» отметили День Защитника Отечества общественно-массовым мероприятием

Общественно-массовое мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, состоялось в Симферополе 24 февраля. На базе СШОР по стрельбе им.Клименко.

В рамках события при грантовой поддержке Государственного Комитета по молодежной политике Республики Крым были проведены:

Соревнования по спортивному метанию ножа Соревнования по стрельбе из пневматического оружия Разборка и сборка ММГ АК74 Оказание первой медицинской помощи населению Игра лазертаг Силовые упражнения ГТО

В мероприятии приняли участие более 80 участников в возрасте от 14 лет до 25 лет. Участники мероприятия поблагодарили организаторов мероприятия и Государственный комитет по молодежной политике Республики Крым за возможность участия в таких мероприятиях. Особая благодарность педагогам и инструкторам, проводившим мероприятие:

Ильшенко Алексею Валериевичу

Рубцову Алексею Александровичу

ГоскоммолРК

ДОСААФ России по Республике Крым

Сыны Отечества

КФУ им. Вернадского

источник: официальная страница ВКонтакте Центра содействия развитию патриотического и спортивного воспитания молодежи «Сыны Отечества»

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