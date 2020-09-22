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В Симферополе убрали стихийную свалку, долгое время «мозолившую глаза» жителям улицы Вишневой

В Симферополе убрали стихийную свалку, долгое время «мозолившую глаза» жителям улицы Вишневой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:37 22.09.2020

В Симферополе ведется ежедневная работа по ликвидации стихийных свалок. Об этом рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

В Симферополе убрали стихийную свалку, долгое время «мозолившую глаза» жителям улицы Вишневой

Так, сегодня на территории города силами МУП «Экоград» и МБУ «Город» была ликвидирована несанкционированная свалка мусора на улице Вишневая, 145.

В Симферополе убрали стихийную свалку, долгое время «мозолившую глаза» жителям улицы Вишневой

При выполнении работ по очистке участка была задействована специализированная техника. Так как навалы бытового мусора находились на склоне, контейнеры типа «лодка» были доставлены при помощи автокрана. Всего за период уборки указанной территории вывезено более 20 кубометров твердых коммунальных отходов.

В Симферополе убрали стихийную свалку, долгое время «мозолившую глаза» жителям улицы Вишневой

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе убрали стихийную свалку, долгое время «мозолившую глаза» жителям улицы Вишневой

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