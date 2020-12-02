В Симферополе устанавливают мемориальные знаки на памятниках Великой Отечественной войны

О том, что в Симферополе началась работа по установке мемориальных знаков на памятниках Великой Отечественной войны, сообщила начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул. По её словам, работы в рамках Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» проводятся силами историков, краеведов и общественников, при поддержке департамента по государственной охране культурного наследия Министерства культуры Республики Крым и управления культуры и культурного наследия администрации города Симферополя.

В крымской столице будут установлены 43 мемориальных знака, которые не только обозначат статус объектов, но и позволят получить актуализированную информацию о захороненных в братских могилах воинах, — отмечают в пресс-службе администрации крымской столицы.

Так, первые мемориальные знаки были установлены на воинских захоронениях Старорусского кладбища.

На территории воинского сектора находятся 23 объекта культурного наследия — памятника Великой Отечественной войны. Информационные таблички с закладными элементами устанавливаются на глубину 40 сантиметров с использованием бетона, — рассказала Аурика Грекул.

Председатель совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина отметила, что важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них специальных знаков, указывающих на то, что это место воинского захоронения, охраняемое государством.

В связи с этим, на информационных табличках устанавливаемых знаков размещены названия на русском, украинском и крымскотатарском языках, общие сведения об объекте, QR-код на каждое воинское захоронение со ссылкой на интернет ресурс, где находится историческая справка о памятнике, — говорит Наталья Карамзина. — Такой подход позволяет решить задачу нанесения на воинские захоронения имен воинов, захороненных в них, но не упомянутых на мемориальных сооружениях или иных конструкциях по месту захоронения.

Персональные данные воинов (фамилии, имена, отчества, годы жизни, место службы и звания) восстанавливаются и уточняются на основе архивных материалов, доступных на сайте Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

фото: пресс-служба администрации Симферополя