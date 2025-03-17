В Симферополе устанавливают факты смертельного ДТП: от удара машиной девушку-пешехода откинуло на встречное авто

В результате ДТП пешеход, 1989 года рождения смертельно травмирован, вторая девушка, 2000 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя, обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказали в пресс-службе МВД России по РК.

Уважаемые пешеходы, МВД по Республике Крым напоминает вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств.

Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Госавтоинспекция рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым