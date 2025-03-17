В Симферополе устанавливают факты смертельного ДТП: от удара машиной девушку-пешехода откинуло на встречное авто

По предварительным данным, 16 марта в 23:05 в г. Симферополе на проспекте Кирова водитель (2005 года рождения), управляя автомобилем «БМВ ХЗ» и двигаясь со стороны пл. Куйбышева, допустил наезд на двух пешеходов-девушек, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. В результате удара одну из них откинуло на встречный автомобиль «Хонда Цивик».
В результате ДТП пешеход, 1989 года рождения смертельно травмирован, вторая девушка, 2000 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя, обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказали в пресс-службе МВД России по РК.
Уважаемые пешеходы, МВД по Республике Крым напоминает вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств.
Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Госавтоинспекция рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму