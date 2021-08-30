В Симферополе устроят сеть камер наблюдения на площадках для сбора твёрдых коммунальных отходов

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов встретился с работниками МУП «Экоград».

Выслушал предложения в части оптимизации работы и повышения её эффективности. Оперативно отработаем пути их внедрения, — рассказал чиновник.

Валентин Демидов отметил, в настоящее время предприятию передаётся дополнительная техника. Кроме того, проводится приобретение спецодежды и обуви, а также инструментов для обеспечения должных условий труда работников предприятия.

Глава администрации Симферополя ознакомился с деятельностью диспетчерской службы. Передвижение всех мусоровозов фиксируется с помощью системы ГЛОНАСС. Диспетчер в онлайн режиме может отслеживать местонахождение всей специализированной техники и фиксировать отклонения от маршрута. Такие нарушения, как правило, единичные и происходят в основном из-за транспортных заторов.

На «проблемных» площадках для сбора ТКО в крымской столице уже установлены камеры наблюдения. Диспетчер фиксирует факты выгрузки строительных отходов и крупногабаритного мусора. Затем запись передаётся в департамент административно-технического контроля для установления собственника транспортного средства и составления протокола.

Сеть камер на площадках для сбора твёрдых коммунальных отходов будем увеличивать. Только через понимание нарушителями принципа неотвратимости наказания сможем обеспечить порядок на контейнерных площадках, – подчеркнул Валентин Демидов.

Фото: администрация Симферополя.