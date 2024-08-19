В Симферополе — в Музейном комплексе «Усадьба П.С. Палласа» — открылась выставка пленочных фотографий

В Музейном комплексе «Усадьба П.С. Палласа», расположенном на территории Ботанического сада имени Н.В. Багрова Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (адрес: г. Симферополь, пр-т Вернадского, 2) 15 августа открылась фотовыставка Дарьи Фёдоровой — молодой фотохудожницы, размышляющей о красоте природы и пространства.

Дарья — тот редкий фотограф, который в наше время работает с фотопленкой.

Выставка «В Моря Заоконные» представляет собой пленочные кадры побережья Крыма и археологических раскопок историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский».

Вход на выставку свободный, посетить ее можно будет до 30 сентября ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

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