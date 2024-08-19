Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | В Симферополе — в Музейном комплексе «Усадьба П.С. Палласа» — открылась выставка пленочных фотографий
актуально в республике
В Симферополе — в Музейном комплексе «Усадьба П.С. Палласа» — открылась выставка пленочных фотографий

В Симферополе — в Музейном комплексе «Усадьба П.С. Палласа» — открылась выставка пленочных фотографий

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:42 19.08.2024

В Музейном комплексе «Усадьба П.С. Палласа», расположенном на территории Ботанического сада имени Н.В. Багрова Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (адрес: г. Симферополь, пр-т Вернадского, 2) 15 августа открылась фотовыставка Дарьи Фёдоровой — молодой фотохудожницы, размышляющей о красоте природы и пространства.

Дарья — тот редкий фотограф, который в наше время работает с фотопленкой.

Узнайте больше:  В Алуште презентуют выставку, посвященную А.П. Чехову

Выставка «В Моря Заоконные» представляет собой пленочные кадры побережья Крыма и археологических раскопок историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский».

В Симферополе - в Музейном комплексе «Усадьба П.С. Палласа» - открылась выставка пленочных фотографий

Вход на выставку свободный, посетить ее можно будет до 30 сентября ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выставки в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
выставки в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.