В Симферополе — в сквере Тренёва — работает новогодняя почта Деда Мороза

В преддверии новогодних праздников в сквере имени Тренёва начала работу новогодняя почта Деда Мороза — сказочная точка связи с главным зимним волшебником.

Теперь каждый желающий может отправить письмо с заветным желанием: для этого на территории сквера установлен специальный праздничный почтовый ящик. Он размещён на сказочной избушке, оформленной сотрудниками муниципального учреждения «Парки столицы».

В конце декабря помощники Деда Мороза соберут все письма и направят их в его официальную резиденцию, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.