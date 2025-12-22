Прямо сейчас:
В Симферополе - в сквере Тренёва - работает новогодняя почта Деда Мороза
Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 11:48 22.12.2025

В преддверии новогодних праздников в сквере имени Тренёва начала работу новогодняя почта Деда Мороза — сказочная точка связи с главным зимним волшебником.

Теперь каждый желающий может отправить письмо с заветным желанием: для этого на территории сквера установлен специальный праздничный почтовый ящик. Он размещён на сказочной избушке, оформленной сотрудниками муниципального учреждения «Парки столицы». 

В конце декабря помощники Деда Мороза соберут все письма и направят их в его официальную резиденцию, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

Для того чтобы послание обязательно дошло до адресата, необходимо наклеить почтовую марку и правильно указать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

Новогодняя почта будет работать на протяжении всего праздничного периода, приглашая жителей и гостей Симферополя окунуться в атмосферу зимней сказки!

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

