В Симферополе в субботу — «День прыгуна»

Торжественное открытие соревнований – в 12.00, начало – 12.15, сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Справка

Свиридов Виктор Павлович (07.10.1936, г. Саки – 17.10.2021, г. Симферополь). Неоднократный победитель и призер соревнований различного уровня. С 1963 года работал тренером-преподавателем по легкой атлетике с юношами и юниорами в разных спортивных организациях. В 1994 году В. П. Свиридов был принят на должность заместителя директора школы высшего спортивного мастерства по учебной работе, где трудился до мая 2002 года. С 2002-го по 2013-й год работал тренером-преподавателем отделения легкой атлетики Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Школа высшего спортивного мастерства».

Виктор Павлович подготовил двух мастеров спорта Советского Союза, 11 кандидатов в мастера спорта, более двадцати чемпионов и призеров первенств Украины и СССР. Умело совмещал тренерско-преподавательскую работу и практику судейства на международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике.

источник: «Крымский спорт»