Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В Симферополе в субботу — «День прыгуна»
актуально в республике
В Симферополе в субботу — «День прыгуна»
фото: Белорусская Федерация легкой атлетики

В Симферополе в субботу — «День прыгуна»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:19 15.03.2024

В субботу, 16 марта, в Симферополе на базе легкоатлетического манежа им. Тита Корнева факультета медицинской реабилитации, физической культуры и спорта КФУ им. В. И. Вернадского (ул. Студенческая, 10/12) пройдут Республиканские соревнования по легкой атлетике «День прыгуна» памяти Виктора Павловича Свиридова.

В секторы для прыжков в длину и высоту, сообщает «Крымский спорт», выйдут легкоатлеты из Симферополя, Ялты, Керчи, Сак, Евпатории, Севастополя, Кировского и Красногвардейского районов. Сильнейших определят в пяти возрастных категориях: мужчины и женщины 2005 г. р. и старше, юноши и девушки 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 гг. р.

Торжественное открытие соревнований – в 12.00, начало – 12.15, сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Справка

Свиридов Виктор Павлович (07.10.1936, г. Саки – 17.10.2021, г. Симферополь). Неоднократный победитель и призер соревнований различного уровня. С 1963 года работал тренером-преподавателем по легкой атлетике с юношами и юниорами в разных спортивных организациях. В 1994 году В. П. Свиридов был принят на должность заместителя директора школы высшего спортивного мастерства по учебной работе, где трудился до мая 2002 года. С 2002-го по 2013-й год работал тренером-преподавателем отделения легкой атлетики Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Школа высшего спортивного мастерства».

Узнайте больше:  Симферопольский боксер Глеб Бакши одержал победу над аргентинцем Эмилиано Пучету

Виктор Павлович подготовил двух мастеров спорта Советского Союза, 11 кандидатов в мастера спорта, более двадцати чемпионов и призеров первенств Украины и СССР. Умело совмещал тренерско-преподавательскую работу и практику судейства на международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике.

источник: «Крымский спорт»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.