В Симферополе — вернисаж персональной выставки «Дорога домой» художника Нури Якубова

В Симферополе, в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко состоялся вернисаж персональной юбилейной выставки «Дорога домой» заслуженного художника РК, члена Союза художников России, Ассоциации крымскотатарских художников Нури Якубова.

Каждая представленная работа отражает любовь к прошлому и настоящему полуострова. На картинах художника зримо оживает старый Крым. Уютные дворики, увитые розами и виноградом, мечети и жилые дома знакомят с особенностями древней архитектуры и культуры, — рассказали организаторы вернисажа.

Автор экспозиции рассказал о своем творческом пути, представленных работах, смыслах, которые он вложил в выставку. Нури Якубов передал в дар библиотеке картину «В Кореизе».

СПРАВКА: Нури Фахриевич Якубов – заслуженный художник АР Крым, член Союза художников России, Ассоциации крымскотатарских художников. Автор более 1500 картин, создатель этнографического дома-музея в Старом Крыму, участник 150 выставок, аукционов в Швейцарии и Турции. Живет и работает в г. Старый Крым.

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.