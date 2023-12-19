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В Симферополе — вернисаж персональной выставки «Дорога домой» художника Нури Якубова

В Симферополе — вернисаж персональной выставки «Дорога домой» художника Нури Якубова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 21:26 19.12.2023

В Симферополе, в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко состоялся вернисаж персональной юбилейной выставки «Дорога домой» заслуженного художника РК, члена Союза художников России, Ассоциации крымскотатарских художников Нури Якубова.

В Симферополе - вернисаж персональной выставки «Дорога домой» художника Нури Якубова

Каждая представленная работа отражает любовь к прошлому и настоящему полуострова. На картинах художника зримо оживает старый Крым. Уютные дворики, увитые розами и виноградом, мечети и жилые дома знакомят с особенностями древней архитектуры и культуры, — рассказали организаторы вернисажа.

В Симферополе - вернисаж персональной выставки «Дорога домой» художника Нури Якубова

Автор экспозиции рассказал о своем творческом пути, представленных работах, смыслах, которые он вложил в выставку. Нури Якубов передал в дар библиотеке картину «В Кореизе».

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В Симферополе - вернисаж персональной выставки «Дорога домой» художника Нури Якубова

СПРАВКА: Нури Фахриевич Якубов – заслуженный художник АР Крым, член Союза художников России, Ассоциации крымскотатарских художников. Автор более 1500 картин, создатель этнографического дома-музея в Старом Крыму, участник 150 выставок, аукционов в Швейцарии и Турции. Живет и работает в г. Старый Крым.

В Симферополе - вернисаж персональной выставки «Дорога домой» художника Нури Якубова

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.

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