В Симферополе — весенняя уборка парков и скверов. Начали коммунальщики с Екатерининского сада

В Симферополе коммунальные службы приступили к подготовке общественных территорий к весенне-летнему сезону. Первым местом комплексной уборки стал Центральный парк культуры и отдыха «Екатерининский сад».

Как отметили в администрации крымской столицы, по завершению строительных работ третьей очереди реконструкции, содержание и должный уход за всей парковой зоной осуществляет МБУ «Город».

По информации директора предприятия Антона Гумена, в работе задействовано 40 сотрудников учреждения.

По периметру памятника и на фонтанах отмываем гранитную плитку. Одно звено работает с горелкой и потом наносит кислоту, для того чтобы снять известковый налет. Другое — спецтехникой осуществляет помывку плитки. Звено из отдела зеленого хозяйства занимается покосом газонной травы, формовочной и санитарной обрезкой деревьев и кустарников. Дворники приводят территорию в порядок: подметают, очищают урны, — рассказал о работах в саду Антон Гумен.

Он уточнил, что на регулярной основе производится чистка реки Салгир и прудов.

У нас есть звено из 5 человек, которые чистят и убирают саму реку от мусора и опавших листьев. Они же чистят сегодня пруды. Особенно это необходимо после сильных штормовых ветров, когда в водные объекты наметает много бытового мусора, — рассказал директор МБУ «Город».

Следующим объектом генеральной уборки станет набережная, затем другие парки и скверы Симферополя.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.