В Симферополе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 99-летием

В Симферополе городские власти поздравили ветерана Великой Отечественной войны Игнатия Григорьевича Акимова с 99-летием.

В этот прекрасный день от всей души хочу пожелать Вам и Вашим родным долгих лет жизни, крепкого здоровья, радости и счастья. Пусть взгляд Ваш всегда светится, а мир, покой и благополучие царят в Вашем доме! Вы и Ваша жизнь — настоящий пример стойкости, упорного труда на благо Отчизны и безусловной любви к Родине! Низкий поклон, — поздравил ветерана заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко.

Игнатий Григорьевич Акимов родился в 1924 в году в Николаеве. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Инвалид войны 1-й группы. Награжден орденом «Отечественной войны 2-й степени», медалью «За Победу над Германией».

Война застала меня в Свердловске. Оттуда сразу направили на центральный фронт. Там были в обороне до 5 июля 1943 года, а с 5 по 12 – страшная неделя. Наш батальон выстоял. За весь период войны воевал на трёх фронтах. После войны продолжил службу. В Крым приехал в 1969 году после 6-летней службы в Германии, — поделился Игнатий Григорьевич.

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