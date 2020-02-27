В Симферополе водители разучились проезжать перекрестки

В Симферополе инспекторы ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия «Перекресток». Итоги шокируют: выявлено 198 нарушений правил проезда перекрестков

Наряды ДПС патрулировали районы перекрестков и при несении службы особое внимание уделяли следующим нарушениям: проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, — отметили в ГИБДД.

Основное нарушение в крымской столице — ст. 12.13 КоАП РФ («выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении»).

ГИБДД призывает участников дорожного движения быть бдительными и ответственными за рулем. Проезд перекрестков, как регулируемых, так и нерегулируемых, требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.