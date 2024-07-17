В Симферополе встретили юбилейного пассажира: поезда «Таврия» перевезли пятнадцать миллионов человек

17 июля на вокзале Симферополя встретили пятнадцатимиллионного пассажира поезда «Таврия», им стал Владимир Лазарев житель Тюмени, который приехал в Крым на отдых и проведать свою дочь в городе Севастополь. Юбилейного пассажира определила компьютерная программа железнодорожного перевозчика. От компании «Гранд Сервис Экспресс» покупатель счастливого билета получил подарки и сюрпризы.

На перроне вокзала пятнадцатимиллионного пассажира встретили представители железнодорожного перевозчика Крымской железной дороги, Министерства курортов и туризма Республики Крым, а также участники молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО) с флагами, воздушными шарами и песнями под гитару. РСО является одним из партнёров транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». На время летних каникул студенты присоединяются к команде железнодорожного перевозчика, работая проводниками поездов «Таврия». В поездной бригаде поезда № 425, который привез пятнадцатимиллионного пассажира, также есть представители проводников Российских студенческих отрядов.

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий отметил:

В Крыму уже за первое полугодие 2024 года приехало более 2 миллионов туристов. Это хорошие показатели, несмотря на определенные сложности с логистикой. Приятно видеть, что компания «Гранд Сервис Экспресс» вносит существенный вклад в развитие туристической отрасли, обеспечивая транспортную доступность для всех желающих отдохнуть в Крыму, на протяжении более 4-х лет.

Начальник управления обособленного подразделения «Крым» АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Альберт Садретдинов добавил:

С текущей динамикой транспортных перевозок в 2024 году «Гранд Сервис Экспресс» сможет перевезти более 4,2 миллиона пассажиров. Достижения в этой области стали возможны благодаря привлечению молодых кадров, в том числе участников Российских студенческих отрядов, работающих проводниками пассажирских вагонов. С 2020 года благодаря нашему партнерству с РСО мы привлекли более 300 студентов из Крыма и Севастополя для работы проводниками.

Командир Крымского регионального отделения МООО «РСО» Владимир Кайданский подчеркнул:

Направление студенческих отрядов проводников является одним из самых востребованных в сфере трудовой деятельности РСО. За последние четыре года численность проводников в Крыму выросла с 40 до 200 человек. Работая в компании «Гранд Сервис Экспресс» студенты получают не только хороший заработок, но и возможность увидеть практически всю страну. Уверены, что численность бойцов студенческих отрядов проводников Республики Крым и города Севастополя будет продолжать расти.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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