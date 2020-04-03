В Симферополе выявлен факт мошенничества руководителем одного из МУПов на сумму более миллиона рублей

Бывший руководитель одного из МУПов Симферополя заключала фиктивные договора подряда на выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту жилых домов.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Симферополю в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задокументированы три факта мошеннических действий начальником отдела одного из районных муниципальных унитарных предприятий города. Полицейскими установлено, что в период времени с 2016 по 2019 годы бывший руководитель заключала фиктивные договора подряда на выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту жилых домов, находящихся на территории района, оформленные от имени ее родственников или знакомых без их ведома. Фактически же работы не выполнялись или выполнялись штатными сотрудниками предприятия. Тем самым, женщина незаконно получила денежные средства предприятия в размере более 1 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.