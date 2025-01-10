В Симферополе за 11 дней новогодних каникул было вывезено порядка 120 кубометров мусора из парков и скверов

Для обеспечения чистоты и безопасности на территории города были задействованы все необходимые силы: специалисты по санитарной очистке, а также операторы специализированной техники для механизированной уборки улично-дорожной сети.

В ночное время, когда температура опускалась ниже нуля градусов, на городских улицах проводились работы по нанесению противогололедных реагентов, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан и транспортных средств. Благодаря слаженным действиям всех служб МБУ «Город», праздничные дни в Симферополе прошли спокойно и без значительных происшествий.

По словам специалиста по связям с общественностью Галина Фомина, в Симферополе за 11 дней новогодних каникул было вывезено порядка 120 кубометров мусора с территорий парков и скверов.

На протяжении праздничных дней за чистотой подведомственных территорий следили 40 дворников и рабочих. Ежедневно они убирали и вывозили мусор, проводили текущее техническое сопровождение и устраняли неполадки.

Новогодние праздники в парках и скверах прошли без серьезных происшествий.

источник: пресс-служба администрации Симферополя