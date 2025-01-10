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В Симферополе за 11 дней новогодних каникул было вывезено порядка 120 кубометров мусора из парков и скверов
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе за 11 дней новогодних каникул было вывезено порядка 120 кубометров мусора из парков и скверов

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:59 10.01.2025

В период новогодних праздников МБУ «Город» функционировало в штатном режиме, сохраняя неизменным действующий график работы. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Город» Роман Гусынин.

Для обеспечения чистоты и безопасности на территории города были задействованы все необходимые силы: специалисты по санитарной очистке, а также операторы специализированной техники для механизированной уборки улично-дорожной сети.

В ночное время, когда температура опускалась ниже нуля градусов, на городских улицах проводились работы по нанесению противогололедных реагентов, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан и транспортных средств. Благодаря слаженным действиям всех служб МБУ «Город», праздничные дни в Симферополе прошли спокойно и без значительных происшествий.

По словам специалиста по связям с общественностью Галина Фомина, в Симферополе за 11 дней новогодних каникул было вывезено порядка 120 кубометров мусора с территорий парков и скверов.

На протяжении праздничных дней за чистотой подведомственных территорий следили 40 дворников и рабочих. Ежедневно они убирали и вывозили мусор, проводили текущее техническое сопровождение и устраняли неполадки.

Новогодние праздники в парках и скверах прошли без серьезных происшествий.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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