В Симферополе за свои проделки и чужие схемы ответит 19-летний юнец, «работавший» на мошенников

В Симферополе сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего «посыльного» телефонных аферистов. Молодой человек по указанию неустановленных кураторов забрал у четверых пенсионеров в возрасте от 78 лет до 91 года, обманутых мошенниками, действовавшими по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», свыше миллиона рублей.

Задержанный рассказал полицейским, что объявление о работе криминальным курьером нашёл в одной из социальных сетей. Неизвестный куратор отправлял ему через мессенджер адреса введённых в заблуждение пожилых граждан, у которых следовало забрать наличные. После чего подозреваемый переводил сообщникам денежные средства, оставляя себе 10 % от суммы в качестве вознаграждения, — сообщили в МВД по РК.

Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.