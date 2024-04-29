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В Симферополе за свои проделки и чужие схемы ответит 19-летний юнец, «работавший» на мошенников

В Симферополе за свои проделки и чужие схемы ответит 19-летний юнец, «работавший» на мошенников

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:44 29.04.2024

В Симферополе сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего «посыльного» телефонных аферистов. Молодой человек по указанию неустановленных кураторов забрал у четверых пенсионеров в возрасте от 78 лет до 91 года, обманутых мошенниками, действовавшими по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», свыше миллиона рублей.

Задержанный рассказал полицейским, что объявление о работе криминальным курьером нашёл в одной из социальных сетей. Неизвестный куратор отправлял ему через мессенджер адреса введённых в заблуждение пожилых граждан, у которых следовало забрать наличные. После чего подозреваемый переводил сообщникам денежные средства, оставляя себе 10 % от суммы в качестве вознаграждения, — сообщили в МВД по РК.

Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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