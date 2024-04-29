В Симферополе за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован дорогостоящий автомобиль

В Симферополе прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в ноябре 2023 года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Ниссан Кашкай». Двигаясь по улице Гагарина в городе Симферополе, он был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Автомобиль «Ниссан Кашкай», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

Фото: прокуратура РК.