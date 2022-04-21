В Симферополе задержали мошенника из Новосибирска — продавал фиктивные онлайн-курсы

В Управление МВД России по г. Симферополю поступило заявление от 74-летней пенсионерки о том, что с ее банковской карты похищены денежные средства. Со слов женщины, неустановленное лицо используя одну из известных социальных сетей под предлогом продажи онлайн-курсов по улучшению памяти, завладело денежными средствами в сумме более 16 тысяч рублей.

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю установлена причастность к совершенному преступлению 21-летнего жителя Новосибирской области. Как установлено полицейскими, в начале января, подозреваемый находясь в городе Новосибирск в одной из социальных сетей разместил объявление о продаже курса для развития памяти. Далее молодой человек, путем мониторинга комментариев к посту выбрал случайным образом доверчивую пенсионерку из Симферополя. Он направил женщине текстовое сообщение о том, что пришлет ей курс после того, как она переведет ему на карту деньги. Потерпевшая не задумываясь отправила указанную сумму, но в последствии тренинга так и не получила, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

От задержанного получены признательные показания. С его слов, все деньги он потратил. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователем УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают быть внимательными при совершении различных сделок с помощью Интернет-ресурсов. Следует тщательно проверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.