В Симферополе задержали мужчину по подозрению в завладении мошенническим путем ювелирными украшениями

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом изготовления ювелирных изделий.
Предварительно установлено, что 33 и 44-летние местные жители по объявлению о предоставлении услуг по производству и ремонту ювелирных изделий, размещенному в сети Интернет связались с ювелиром, чтобы тот изготовил им золотые изделия, а также под предлогом ремонта и чистки других золотых украшений. Они встретились с мастером вблизи железнодорожного вокзала, где передали ему лом золота, а также денежные средства за изготовления заказов. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь, после чего граждане обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний, который признал свою вину и рассказал, что золотые изделия и лом драгоценного металла он сдавал в ломбарды города, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды.
Оперативниками по месту проживания подозреваемого и в ломбардах проведены обыска, в результате которых изъята часть золотых изделий и залоговые документы.
Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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