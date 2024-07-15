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В Симферополе задержали мужчину по подозрению в завладении мошенническим путем ювелирными украшениями

В Симферополе задержали мужчину по подозрению в завладении мошенническим путем ювелирными украшениями

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:58 15.07.2024

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом изготовления ювелирных изделий.

Предварительно установлено, что 33 и 44-летние местные жители по объявлению о предоставлении услуг по производству и ремонту ювелирных изделий, размещенному в сети Интернет связались с ювелиром, чтобы тот изготовил им золотые изделия, а также под предлогом ремонта и чистки других золотых украшений. Они встретились с мастером вблизи железнодорожного вокзала, где передали ему лом золота, а также денежные средства за изготовления заказов. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь, после чего граждане обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний, который признал свою вину и рассказал, что золотые изделия и лом драгоценного металла он сдавал в ломбарды города, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды.

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В Симферополе задержали мужчину по подозрению в завладении мошенническим путем ювелирными украшениями В Симферополе задержали мужчину по подозрению в завладении мошенническим путем ювелирными украшениями

Оперативниками по месту проживания подозреваемого и в ломбардах проведены обыска, в результате которых изъята часть золотых изделий и залоговые документы.

Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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