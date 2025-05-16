В Симферополе задержали разбойника - напал на офис управляющей компании. А ведь устраиваться на работу пришел...

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 «Киевский» Управления по подозрению в совершении преступления задержан 49-летний местный житель. Установлено, что мужчина заранее подготовился к разбойному нападению, из подручных материалов он изготовил предмет конструктивно схожий на ружье, при этом не пригодный к стрельбе. Зайдя в управляющую компанию под предлогом трудоустройства он достал самодельное ружье, направив его в сторону находящейся впереди него девушки. Сильное алкогольное опьянение и нарушенная координация мужчины, помогла одному из работников офиса вывести нападавшего из помещения, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Следователем отдела полиции № 2 «Киевский» Управления по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым