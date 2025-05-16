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В Симферополе задержали разбойника - напал на офис управляющей компании. А ведь устраиваться на работу пришел...
иллюстрация: скрин видео пресс-службы МВД России по РК

В Симферополе задержали разбойника — напал на офис управляющей компании. А ведь устраиваться на работу пришел…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:01 16.05.2025

В полицию г. Симферополя поступило сообщение о разбойном нападении от работника одной из управляющих компаний города, который пояснил, что к ним в офис пришел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения с целью трудоустроиться. Угрожая одной из посетительниц предметом, внешне схожим на ружье, потребовал мобильный телефон, который она держала в руках.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 «Киевский» Управления по подозрению в совершении преступления задержан 49-летний местный житель. Установлено, что мужчина заранее подготовился к разбойному нападению, из подручных материалов он изготовил предмет конструктивно схожий на ружье, при этом не пригодный к стрельбе. Зайдя в управляющую компанию под предлогом трудоустройства он достал самодельное ружье, направив его в сторону находящейся впереди него девушки. Сильное алкогольное опьянение и нарушенная координация мужчины, помогла одному из работников офиса вывести нападавшего из помещения, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Следователем отдела полиции № 2 «Киевский» Управления по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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