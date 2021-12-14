В Симферополе заработали ёлочные базары. Цены на новогодние деревья мало отличаются от прошлогодних

14 декабря в Симферополе открылись точки реализации новогодних ёлок. Всего официальных ёлочных базаров 18. Об этом сообщил начальник отдела по координации деятельности рынков и нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Алексей Ованенко.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом цены на ёлки и сосны почти не изменились. Те же «500-700 за метр», «те же за тысячу отдам». Привозные ёлки чуть дороже – уже от 700 рублей за метр, но и на них покупатель найдется. Соответственно, есть надежды и на реализацию т.н. «сборной икебаны» — уже свыше тысячи рублей за штуку.

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Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению незаконно размещенных объектов по реализации ёлочных изделий. На субъектов хозяйствования составляются протоколы о правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 15 тысяч, для юридических лиц штрафные санкции до 200 тысяч рублей, — рассказал Алексей Ованенко.

Напомним, в текущем году горожане могут приобрести хвойных красавиц на 18 площадках:

– улица Героев Сталинграда, 33;

– улица Ракетная, 17;

– улица Маршала Жукова, 15;

– улица Бородина, 1;

– улицы Тепличная/Бородина, 22;

– проспект Победы, 3;

– проспект Победы, 61;

– проспект Победы, 56;

– улица Лермонтова, 16;

– проспект Кирова, 51;

– улица Киевская, 24;

– улица Беспалова, 49-б;

– улица Гурзуфская, 3/1;

– улица Турецкая, 32;

– улица Севастопольская, 47 (у подземного перехода);

– улица Севастопольская, 70-а/2;

– улица Севастопольская, 29;

– улица Севастопольская, 22/улица Самокиша.

Работа ёлочных базаров продлится до 31 декабря.

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