В Симферополе завершают подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году

Специалисты МБУ «Город» завершают ежегодный комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Роман Гусынин.

По его информации, все запланированные мероприятия будут выполнены в установленные сроки – до 1 сентября текущего года. В рамках подготовки к новому учебному году специалистами учреждения был реализован ряд задач:

обновлена дорожная разметка пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости от школ и детских садов;

проведены работы по восстановлению покрытия улично-дорожной сети на подъездах к образовательным учреждениям;

осуществлена установка новых и ремонт имеющихся дорожных знаков и ограждающих конструкций;

выполнена обрезка поросли и зеленых насаждений, которые могут препятствовать видимости дорожных знаков.

Проведение указанных мероприятий имеет ключевое значение для обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. Своевременная и качественная подготовка инфраструктуры способствует предотвращению дорожно-транспортных происшествий и создает необходимые условия для безопасного начала учебного года.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

