Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Симферополе завершают подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году
Новости Республики
В Симферополе завершают подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году
иллюстрация: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе завершают подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:17 25.08.2025

Специалисты МБУ «Город» завершают ежегодный комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Роман Гусынин.

По его информации, все запланированные мероприятия будут выполнены в установленные сроки – до 1 сентября текущего года. В рамках подготовки к новому учебному году специалистами учреждения был реализован ряд задач:

  • обновлена дорожная разметка пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости от школ и детских садов;
  • проведены работы по восстановлению покрытия улично-дорожной сети на подъездах к образовательным учреждениям;
  • осуществлена установка новых и ремонт имеющихся дорожных знаков и ограждающих конструкций;
  • выполнена обрезка поросли и зеленых насаждений, которые могут препятствовать видимости дорожных знаков.
Узнайте больше:  Экотехнопарк в Белогорском районе планируют сдать в эксплуатацию в конце 2025 года

Проведение указанных мероприятий имеет ключевое значение для обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. Своевременная и качественная подготовка инфраструктуры способствует предотвращению дорожно-транспортных происшествий и создает необходимые условия для безопасного начала учебного года.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 131

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x