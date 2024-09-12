В Симферополе завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с топливными талонами на сумму более 10 млн рублей

Следствием установлено, что 41-летняя крымчанка продавала талоны на горючее топливо. Предприимчивая злоумышленница придумала себе бизнес — приобретая талоны по рыночной цене, она продавала их по заниженной стоимости. Втираясь в доверие к клиентам, предлагала приобрести талоны на большие объемы топлива. Получая предоплату, переставала выходить на связь с обманутыми покупателями. Общая сумма причиненного ущерба жителям крымской столицы составила более 10 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю.

Материалы уголовного дела, с утверждённым Прокуратурой Киевского района города Симферополя обвинительным заключением, переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сотрудниками полиции продолжается проверка на предмет причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено 4 новых уголовных дела по аналогичным фактам за тот же период времени.

Уважаемые граждане!

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию! Телефон дежурной части 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым