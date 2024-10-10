Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе завершили работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха Екатерининского сада
актуально в республике
В Симферополе завершили работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха Екатерининского сада
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе завершили работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха Екатерининского сада

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 10.10.2024

Узнайте больше:  В Керчи завершили рекультивацию полигона твердых бытовых отходов

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
благоустройство Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.