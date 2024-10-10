В Симферополе завершили работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха Екатерининского сада

В Симферополе состоялось торжественное открытие обновленного Центрального парка культуры и отдыха Екатерининского сада. Об этом сообщил глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев.

Работы на территории Центрального парка культуры и отдыха Екатерининский сад успешно завершены. В рамках благоустройства выполнена установка игрового поля для проведения спортивных игр, асфальтирование подъездных путей, установка декоративных габионов, уложено более 7800 кв. м плиточного покрытия и установлена новая ротонда. Кроме того, было обновлено уличное освещение, система автоматического полива и видеонаблюдения.

Также на территории Центрального парка культуры и отдыха функционирует 9 фонтанов. В этом году был установлен Пушкинский фонтан, а также полностью восстановлены и оснащены динамической подсветкой фонтан на прудах и «Мальчик с рыбкой». Ремонтно-восстановительные работы коснулись всех фонтанов, расположенных в парке.

Центральный парк культуры и отдыха Екатерининский сад — старейший парк Симферополя. Еще в 1809 году на этом месте было разрешено разбить общественный сад. Он, конечно, претерпевал много изменений, но неизменным остается одно — это было, есть и, я убежден, будет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей крымской столицы!, — цитирует пресс-служба Михаила Афанасьева.

Благоустройство проведено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Данная общественная территория была определена для благоустройства в ходе Всероссийского онлайн-голосования в 2023 году.

источник: пресс-служба администрации Симферополя