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В Симферополе завершили расследование дела по факту мошенничества под предлогом изготовления мебели
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе завершили расследование дела по факту мошенничества под предлогом изготовления мебели

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:12 15.10.2024

На популярной интернет-площадке для размещения объявлений несколько жителей города Симферополя подыскали мастера по изготовлению мебели. Желая приобрести под заказ и установить уникальный кухонный гарнитур, потерпевшие отдали лжемебельщику более 400 тысяч рублей. Однако обещанной мебели они так и не дождались.

Оперативниками отдела полиции № 1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю установлен и задержан подозреваемый, им оказался 38-летний житель Симферопольского района. Следствием установлено, что мужчина договаривался с заказчиками о встрече в определенном месте, где обсуждали проект и составляли договор об оказании услуг, затем производили оплату. Получив деньги, он более не выходил на связь с клиентами, не выполнив взятые на себя обязательства. Потерпевшие понимали, что их обманули, и обратились в полицию. Мужчина признал свою вину и пояснил, что полученные деньги потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).  Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Материалы уголовного дела переданы в районную прокуратуру для утверждения и дальнейшей передачи в суд.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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