В Симферополе завершили расследование дела по факту мошенничества под предлогом изготовления мебели

Оперативниками отдела полиции № 1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю установлен и задержан подозреваемый, им оказался 38-летний житель Симферопольского района. Следствием установлено, что мужчина договаривался с заказчиками о встрече в определенном месте, где обсуждали проект и составляли договор об оказании услуг, затем производили оплату. Получив деньги, он более не выходил на связь с клиентами, не выполнив взятые на себя обязательства. Потерпевшие понимали, что их обманули, и обратились в полицию. Мужчина признал свою вину и пояснил, что полученные деньги потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.