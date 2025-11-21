В Симферополе завершили расследование уголовных дел в отношении местного наркоагрария

Ранее по месту жительства фигуранта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю обнаружили и изъяли более 600 граммов марихуаны и 123 куста растущей конопли.

В ходе допроса мужчина пояснил, что выращивал запрещенные растения, чтобы избавиться от мучающих его болей. Путь к «исцеляющему хобби» начался со счастливой случайности: обнаружив, что на территории его домовладения самопроизвольно произрастают кусты конопли, фигурант принял решение оборвать и высушить части растения. «Урожая» стало не хватать, и уже в марте текущего года подозреваемый купил конопляные семена и высадил их по месту своего проживания в 10-ти цветочных горшках. За всеми кустами симферополец бережно ухаживал, создавая благоприятные условия для произрастания.

Собранные и высушенные части растения обвиняемый спрятал в различных частях своего домовладения: на дереве, в кухонной тумбе, в сарае. Однако сотрудники полиции нашли все «тайники» и изъяли содержимое, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.