В Симферополе завершили расследование уголовных дел в отношении местного наркоагрария

В Крыму следователем отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по городу Симферополю завершено расследование уголовных дел о незаконном хранении наркотических средств и культивировании наркосодержащих растений. Обвинение предъявлено 48-летнему жителю крымской столицы.
Ранее по месту жительства фигуранта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю обнаружили и изъяли более 600 граммов марихуаны и 123 куста растущей конопли.
В ходе допроса мужчина пояснил, что выращивал запрещенные растения, чтобы избавиться от мучающих его болей. Путь к «исцеляющему хобби» начался со счастливой случайности: обнаружив, что на территории его домовладения самопроизвольно произрастают кусты конопли, фигурант принял решение оборвать и высушить части растения. «Урожая» стало не хватать, и уже в марте текущего года подозреваемый купил конопляные семена и высадил их по месту своего проживания в 10-ти цветочных горшках. За всеми кустами симферополец бережно ухаживал, создавая благоприятные условия для произрастания.
Собранные и высушенные части растения обвиняемый спрятал в различных частях своего домовладения: на дереве, в кухонной тумбе, в сарае. Однако сотрудники полиции нашли все «тайники» и изъяли содержимое, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество растительного происхождения общей массой 631,85 граммов является наркотическим средством марихуана, а 123 куста являются растениями конопля, содержащими наркотическое вещество.
Задержанный пояснил, что занимался культивированием наркорастений и хранением наркотических средств исключительно для личного употребления, без намерения их сбыта.
В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Симферопольцу может грозить до 10 лет лишения свободы.
Полиция напоминает: выращивание и хранение запрещённых растений – это нарушение закона. Для лечения – лучше проконсультироваться с врачом, а не искать информацию в непроверенных источниках.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
С тегами: МВД России в Крыму