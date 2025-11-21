Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Симферополе завершили расследование уголовных дел в отношении местного наркоагрария
Новости Республики
В Симферополе завершили расследование уголовных дел в отношении местного наркоагрария
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе завершили расследование уголовных дел в отношении местного наркоагрария

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:58 21.11.2025

В Крыму следователем отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по городу Симферополю завершено расследование уголовных дел о незаконном хранении наркотических средств и культивировании наркосодержащих растений. Обвинение предъявлено 48-летнему жителю крымской столицы.

Ранее по месту жительства фигуранта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю обнаружили и изъяли более 600 граммов марихуаны и 123 куста растущей конопли.

В ходе допроса мужчина пояснил, что выращивал запрещенные растения, чтобы избавиться от мучающих его болей. Путь к «исцеляющему хобби» начался со счастливой случайности: обнаружив, что на территории его домовладения самопроизвольно произрастают кусты конопли, фигурант принял решение оборвать и высушить части растения. «Урожая» стало не хватать, и уже в марте текущего года подозреваемый купил конопляные семена и высадил их по месту своего проживания в 10-ти цветочных горшках. За всеми кустами симферополец бережно ухаживал, создавая благоприятные условия для произрастания.

Собранные и высушенные части растения обвиняемый спрятал в различных частях своего домовладения: на дереве, в кухонной тумбе, в сарае. Однако сотрудники полиции нашли все «тайники» и изъяли содержимое, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество растительного происхождения общей массой 631,85 граммов является наркотическим средством марихуана, а 123 куста являются растениями конопля, содержащими наркотическое вещество.

Узнайте больше:  Симферополец ответит за убийство знакомого в 2022 году и сокрытие его тела

Задержанный пояснил, что занимался культивированием наркорастений и хранением наркотических средств исключительно для личного употребления, без намерения их сбыта.

В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Симферопольцу может грозить до 10 лет лишения свободы.

Полиция напоминает: выращивание и хранение запрещённых растений – это нарушение закона. Для лечения – лучше проконсультироваться с врачом, а не искать информацию в непроверенных источниках.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.