В Симферополе завершили расследование в отношении директора организации, допустившей смерть рабочего

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации. Она обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть работника (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Следственным отделом по Железнодорожному району установлено, что 5 февраля текущего года 45-летняя руководитель организации допустила рабочего к проведению кровельных работ на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия, не обеспечив безопасность труда и не убедившись в прохождении потерпевшим инструктажа. В результате неосторожных действий мужчина сорвался и упал с высоты. От полученных травм он скончался в медучреждении. Следователями проведен необходимый комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Проведены необходимые экспертизы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю