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В Симферополе зять бессовестно присвоил имущество тёщи. Сдал в ломбард, деньги потратил

В Симферополе зять бессовестно присвоил имущество тёщи. Сдал в ломбард, деньги потратил

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:26 14.04.2022

В дежурную часть полиции в Симферополе поступило заявление от 59-летней местной жительницы, о том, что ее зять взял во временное пользование принадлежащий ей планшет, и не вернул.

По оценке заявительницы, стоимостью более 20 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 30-летний зять потерпевшей. Задержанный в содеянном признался и рассказал, что планшет сдал в ломбард, а деньги потратил. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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МВД по Республике Крым напоминает: экстренно прибегнуть к помощи сотрудников полиции можно обратившись в любой отдел полиции или позвонить по телефону «102».

Если вы обладаете информацией о лицах, занимающихся кражами, скупкой имущества, добытого преступным путем, просим сообщать о таких фактах в органы внутренних дел.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым


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