В Симферопольском художественном музее - новая выставка: «Наследие Айвазовского: к 205-летию мариниста»

В Симферопольском художественном музее при поддержке министерства культуры Крыма состоялось открытие новой выставки «Наследие Айвазовского: к 205-летию мариниста».

В экспозиции представлен ряд произведений Ивана Айвазовского, его учеников и представителей русской пейзажной живописи второй половины XIX века из собрания музея. Жизнь и творческий путь знаменитого художника начинался в Крыму и все узнаваемые яркие полотна создавались именно здесь. Из фондов музея представлены 28 произведений, в том числе 6 полотен кисти самого мастера, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Подчеркивается, что выставка посвящена не только мэтру маринистической живописи, но и целой плеяде художников-маринистов, и, несомненно, будет интересна молодым людям, которые могут приобрести билеты по Всероссийскому проекту «Пушкинская карта».

Директор музея Ольга Бурова рассказала о будущих выставочных проектах и планах, в том числе посвященных 85-летию учреждения. В рамках мероприятия проведена тематическая экскурсия по выставке и прозвучали музыкальные композиции в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.

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