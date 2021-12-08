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В Симферопольском художественном музее - выставка литографий известного бельгийского сюрреалиста Рене Магритта

В Симферопольском художественном музее — выставка литографий известного бельгийского сюрреалиста Рене Магритта

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 18:45 08.12.2021

Коллекция, представленная на выставке «Рене Магритт. Вероломство образов», терпеливо и бережно формировалась на протяжении четырех лет – 50 цветных литографий являются почти полным собранием всех когда-либо созданных оттисков. Они с высочайшей точностью воспроизводят живописные полотна, которые по-прежнему остаются недоступными взгляду широкой публики, и эта выставка – действительно уникальная возможность совершить настоящее путешествие в мир иллюзий Рене Магритта.

Большая часть картин еще при жизни художника оказалась в частных собраниях: они продолжают оставаться там и по сей день, и в наши дни очень немногие публичные музеи могут похвастаться живописными работами. Даже знаменитая картина «Сын человеческий» – визитная карточка художника недоступна взгляду широкой публики. В фондах российских музеев не содержится полотен Рене Магритта.  Незаурядные произведения, тайны и загадки, ирония и совершенные образы, игры разума ожидают ценителей сверхреального в залах Симферопольского музея, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

 

В Симферопольском художественном музее - выставка литографий известного бельгийского сюрреалиста Рене Магритта

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