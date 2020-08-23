В симферопольском микрорайоне Фонтаны перенесут коечную остановку общественного транспорта

22 августа глава администрации Симферополя Елена Проценко провела выездное совещание по решению проблемных вопросов в микрорайоне Фонтаны. Она отметила, что для безопасности и удобства местных жителей принято решение о переносе конечной остановки общественного транспорта.

Данный микрорайон обслуживают низкопольные автобусы, и не хватает места для разворота такого класса автобусов. На сегодняшний день подрядчик приступил к выполнению работ по переносу конечной остановки в микрорайоне Фонтаны. Кроме того, будет произведён ремонт дорожного покрытия, выполним установку нового остановочного павильона, а также разместим биотуалет, — добавила глава администрации.

По словам Проценко, подрядчик планирует завершить все работы в течение 10 дней.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.