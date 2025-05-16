В симферопольском парке Гагарина в честь празднования 80-летия Великой Победы высадили лавандовую аллею

Акцию «Аллея Памяти» организовали и провели сотрудники и пациенты Крымского центра протезирования и реабилитации совместно с Региональным отделением Общероссийской организации инвалидов «Опора», государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» при поддержке «Парков столицы».

Участники, среди которых были ветераны СВО, высадили более 500 саженцев лаванды, увековечив память героев и подчеркнув преемственность поколений.

Акция «Аллея Памяти» несёт в себе не только патриотический, но и социально-реабилитационный характер, — отметил директор Крымского центра протезирования и реабилитации Алексей Редько. — Она демонстрирует возможности людей с ампутацией конечностей жить полноценной жизнью и вносить общественно полезный вклад.

Новая аллея — это важный вклад в озеленение любимого города и сохранение нашей исторической памяти.

По информации МБУК «Парки столицы»

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