В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев совместно с участниками проекта «Детская администрация города Симферополя», учащимися 2-го класса академической гимназии высадили новые деревья в парке имени Гагарина.

Сегодня озеленяем парк имени Гагарина совместно с самыми маленькими участниками процесса. Убежден, что это только начало, впереди ребят ждет активная и насыщенная общественная жизнь, интересные мероприятия и проекты! Также на территории Симферополя все образовательные учреждения принимают активное участие в озеленении городских улиц, — поделился Михаил Афанасьев.