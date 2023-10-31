Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города
актуально в республике
В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города

В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:12 31.10.2023

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев совместно с участниками проекта «Детская администрация города Симферополя», учащимися 2-го класса академической гимназии высадили новые деревья в парке имени Гагарина.

В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города

Сегодня озеленяем парк имени Гагарина совместно с самыми маленькими участниками процесса. Убежден, что это только начало, впереди ребят ждет активная и насыщенная общественная жизнь, интересные мероприятия и проекты! Также на территории Симферополя все образовательные учреждения принимают активное участие в озеленении городских улиц, — поделился Михаил Афанасьев.

В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города

Аллея из 14 пушистых пихт расположилась вдоль пруда Гагаринского парка.

Узнайте больше:  Парки Симферополя украсит тысяча кустов хризантем  

В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города

Участие в высадке деревьев также приняли сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы».

В симферопольском парке имени Гагарина высадили пихты. Отныне это аллея детской администрации города

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.