В симферопольском парке имени Юрия Гагарина обновляют любимый взрослыми и детьми аттракцион

Специалисты МБУК «Парки столицы» приступили к покраске колеса обозрения в парке имени Юрия Гагарина. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью МБУК «Парки столицы» Галина Фомина

По ее информации, работа проводится в несколько этапов. Конструкции аттракциона предварительно были зачищены и загрунтованы, в данный момент работники приступили к покраске.

Основной цвет конструкции по-прежнему останется насыщенно-зелёным. Обновление лакокрасочного покрытия ждёт каждую из 20 кабинок, а так же настилы. Работы планируется завершить до конца августа, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Галину Фомину.

Также, по словам Галины Фоминой, все действующие муниципальные аттракционы соответствуют нормативным требованиям к техническому состоянию и безопасны для посетителей. Перед началом работы, каждый день специалисты осуществляют «холостой прогон» аттракциона, чтобы убедиться в его корректной работоспособности.

Кроме того, ежемесячно на постоянной основе аттракционы проходят обязательные проверки Гостехнадзора РК.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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