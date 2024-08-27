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В симферопольском парке имени Юрия Гагарина установили новую партия экоскамеек

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина установили новую партия экоскамеек

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:16 27.08.2024

О том, что в парке Симферополя установлены новые экоскамейки, сообщила специалист по связям с общественностью МБУК «Парки столицы» Галина Фомина.

Работники МБУК «Парки столицы» обновили старые лавочки, установив на их основания новые ламели, изготовленные из переработанного пластика и песка. Преимущество этого экоматериала в том, что он очень износостойкий, а значит, ламели будут долго служить без затрат на обработку и покраску. Всего на данный момент обновлено 50 лавочек, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина установили новую партия экоскамеек В симферопольском парке имени Юрия Гагарина установили новую партия экоскамеек

Аналогичные работы по установке экоскамеек планируется провести и в Детском парке.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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