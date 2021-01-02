В симферопольском поселке Гвардейское вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья

К Новому году 29 семей получили комфортное и современное жилье в новостройке.

В поселке Гвардейское (Симферопольский район) состоялось вручение ключей переселенцам из аварийного жилья. 29 семей получили комфортное и современное жилье в новостройке. Новые квадратные метры крымчане обрели в рамках реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым. Об этом заявил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев во время торжественной передачи ключей. Ранее новоселы проживали в трех аварийных домах в пгт. Гвардейское и селе Чайковское.

Это первый дом, который построен в рамках программы переселения на 2018-2020 годы. Действительно приятно с такой почетной миссией участвовать в таких замечательных событиях. Я хочу пожелать вам, дорогие жильцы, чтобы это дом, ваши квартиры действительно стали для вас семейным очагом, — отметил Дмитрий Черняев.

Общая площадь расселенного аварийного фонда составила 1955,7 квадратных метров. Стоимость реализации указанных мероприятий составила 76,7 млн. руб., в том числе: 75,3 млн. руб. – за счет средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 1,4 — за счет средств бюджета Республики Крым.