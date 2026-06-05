В Симферопольском районе местная жительница лишилась более 700 тысяч рублей — «помогли» лжесотрудники ФСБ

В Симферопольском районе 80 — летняя женщина стала жертвой киберпреступников, передав крупную сумму денег незнакомому молодому человеку.
По словам потерпевшей, ей поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудником правоохранительных органов. Звонившая сообщила, что в отношении пенсионерки проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций. Чтобы «опровергнуть» эти ложные сведения, мошенница потребовала передать все имеющиеся сбережения для их последующей «декларирования». Поверив в угрозу, женщина собрала более 700 тысяч рублей и отдала их курьеру, который прибыл к ней домой.
Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району, подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался ранее не судимый 18-летний молодой человек из города Череповца.
Задержанный рассказал, что в мессенджере увидел рекламу о быстром и легком заработке и перешел по ссылке. «Работодатель» предложил ему перевозить денежные средства между населенными пунктами Крыма, Донецкой и Луганской народных республик за вознаграждение в 2% от суммы. Прибыв в Симферополь, молодой человек приобрел сим-карту, снял номер в отеле и, получив инструкции и кодовое слово от так называемого «куратора», встретился с потерпевшей. Он забрал пакет с деньгами и передал его третьему лицу. За выполнение этого «задания» молодой человек получил 11 000 рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере), ему грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция напоминает: никогда не передавайте деньги, ценные вещи или личные данные незнакомым людям, даже если они представляются курьерами, сотрудниками банков, маркетплейсов, государственных служб или другими официальными лицами. Мошенники часто используют схемы с курьерами для получения наличных. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно обращайтесь в полицию по телефону 102.
источник: пресс — служба МВД по Республике Крым
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