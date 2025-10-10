В Симферопольском районе окончено расследование уголовного дела о мошенничестве на крупную сумму при строительстве ЖК

Установлено, что 46-летний житель Симферопольского района, являясь директором фирмы по оказанию подрядных услуг в области строительства и монтажа инженерных коммуникаций, заключил договор с крупным застройщиком и предложил выполнение ряда важных строительных мероприятий. Условия договора предусматривали подключение мачтовой трансформаторной подстанции к новому жилому комплексу, находящемуся на территории с. Мирное, а также проведение работ по переносу технологической инфраструктуры водоснабжения за пределы застройки. За оказание всего спектра услуг застройщик заплатил предпринимателю более 12,5 млн рублей. Однако, не имея намерения исполнить свои обязательства перед заказчиком, обвиняемый присвоил денежные средства, предварительно объявив свою фирму банкротом, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.