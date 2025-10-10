Прямо сейчас:
В Симферопольском районе окончено расследование уголовного дела о мошенничестве на крупную сумму при строительстве ЖК

10.10.2025

Следственным отделом окончено расследование уголовного дела по материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Симферопольскому району, возбужденного против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении мошенничества по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что 46-летний житель Симферопольского района, являясь директором фирмы по оказанию подрядных услуг в области строительства и монтажа инженерных коммуникаций, заключил договор с крупным застройщиком и предложил выполнение ряда важных строительных мероприятий. Условия договора предусматривали подключение мачтовой трансформаторной подстанции к новому жилому комплексу, находящемуся на территории с. Мирное, а также проведение работ по переносу технологической инфраструктуры водоснабжения за пределы застройки. За оказание всего спектра услуг застройщик заплатил предпринимателю более 12,5 млн рублей. Однако, не имея намерения исполнить свои обязательства перед заказчиком, обвиняемый присвоил денежные средства, предварительно объявив свою фирму банкротом, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Действиями подсудимого нанесён значительный ущерб строительной организации-застройщику, чьи финансовые ресурсы оказались утраченными вследствие преступных действий злоумышленника.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего принятия решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

