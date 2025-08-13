В Симферопольском районе сынуля угнал авто у своей матери, «вынес» ювелирку и деньги. Авто, кстати, разбил

В Симферопольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в угоне автомобиля и краже ювелирных изделий и денег у матери.
Согласно материалам следствия, в мае текущего года в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от 59-летней жительницы одного из сёл. Она сообщила, что неизвестный угнал принадлежащий ей автомобиль марки «Рено Дастер» из гаража. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого — 25-летнего сына заявительницы.
Установлено, что молодой человек тайно изготовил дубликат ключа от гаража, где стоял автомобиль, и без разрешения взял ключи от машины, чтобы поехать в Симферополь. Проезжая по улицам города, он не справился с управлением и допустил дорожно-транспортное происшествие, после чего продолжил движение на повреждённом автомобиле.
Сотрудники Госавтоинспекции, заметив поврежденный автомобиль, остановили водителя для проверки документов и обнаружили у него признаки опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила состояние алкогольного опьянения, после чего был составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль был изъят и помещён на специализированную стоянку, — рассказали детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.
В ходе следствия также установлена причастность задержанного к совершению ещё двух преступлений в отношении потерпевшей. Молодой человек, испытывая финансовые трудности, похитил ювелирные изделия на сумму более 600 тысяч рублей и перевёл более 130 тысяч рублей с банковской карты матери на свою карту. Украденные ювелирные изделия были реализованы в ломбард, а денежные средства потрачены на собственные нужды обвиняемого.
Подозреваемый полностью сознался в содеянном и подтвердил свою вину. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» направлено в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
