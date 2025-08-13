В Симферопольском районе сынуля угнал авто у своей матери, «вынес» ювелирку и деньги. Авто, кстати, разбил

Согласно материалам следствия, в мае текущего года в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от 59-летней жительницы одного из сёл. Она сообщила, что неизвестный угнал принадлежащий ей автомобиль марки «Рено Дастер» из гаража. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого — 25-летнего сына заявительницы.

Установлено, что молодой человек тайно изготовил дубликат ключа от гаража, где стоял автомобиль, и без разрешения взял ключи от машины, чтобы поехать в Симферополь. Проезжая по улицам города, он не справился с управлением и допустил дорожно-транспортное происшествие, после чего продолжил движение на повреждённом автомобиле.

Сотрудники Госавтоинспекции, заметив поврежденный автомобиль, остановили водителя для проверки документов и обнаружили у него признаки опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила состояние алкогольного опьянения, после чего был составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль был изъят и помещён на специализированную стоянку, — рассказали детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.