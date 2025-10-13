Прямо сейчас:
В Симферопольском районе задержали подозреваемого в серии мошенничеств при выполнении строительных работ

В полицию Симферопольского района обратился 63-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. По его словам, он нанял бригаду рабочих для ремонта собственного дома, среди которых был электрик. Во время ремонтных работ владелец поинтересовался возможностью ускорить процесс подключения жилья к энергосети. Электромонтер воспользовался ситуацией и обманул заказчика, убедив его, что имеет связи в ресурсодобывающей организации и местной администрации. Он предложил за денежное вознаграждение в сумме в 170 тысяч рублей за короткие сроки подключить дом к электричеству.

Потерпевший согласился и передал электрику аванс в размере 60 тысяч рублей, однако никаких документов, подтверждающих факт передачи денег, они не подписывали. Спустя время заявленное подключение не состоялось, и пострадавший попросил работника возвратить деньги. Злоумышленник продолжал уверять клиента, что скоро всё будет сделано, несмотря на то, что намерение исполнить обещания у него отсутствовало изначально. Следствием установлено, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Установлено, что его коллега хотел купить земельный участок и поверил лживым обещаниям фигуранта о влиянии на решение земельных вопросов, благодаря связям в администрации. Пострадавший отдал мужчине 15 тысяч рублей за содействие в приобретении земли, не получив обещанное, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошеннических действий. Преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

