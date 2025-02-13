В Симферопольском роддоме работают следователи: разбираются с делом о причинении вреда здоровью младенца

В ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в рамках расследования уголовного дела поручил незамедлительно установить контакт с инициативной группой, которая опубликовала видеообращение, допросить их в качестве потерпевших, приняв все доводы, и совместно с министром здравоохранения оперативно организовать их личный прием для оказания всесторонней помощи.

Ход расследования уголовного дела поставлен В.Н.Терентьевым на личный контроль.

источник: пресс-служба СК РФ по РК и г. Севастополю