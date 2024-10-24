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Симферопольской центральной районной клинической больнице завершили капремонт нескольких объектов
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым

В Симферопольской центральной районной клинической больнице завершили капремонт нескольких объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 24.10.2024

Министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров осмотрел отделения, введенные в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, в ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница».

За счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» в больнице завершен ремонт операционного блока, травматологического отделения и корпуса родильного отделения. На работы было выделено порядка 329 млн рублей.

В обновленном операционном блоке больницы оборудованы четыре больших и одна малая операционная. Здесь выполняются операции по следующим профилям: хирургия, травматология, урология, гинекология в плановом и экстренном порядке.

Травматологическое отделение развернуто на 44 койки круглосуточного стационара и 8 коек дневного стационара.

Дал рекомендации коллегам по оптимизации работы хирургической службы, — сообщил Алексей Натаров.

Родильное отделение развернуто на 55 коек, из них 25 коек патологии беременных. В прошлом году здесь приняли роды у 790 женщин, в этом году уже более 680. После ремонта в отделении созданы современные условия, соответствующие действующим требованиям, – оборудованные операционные и родовые залы, комфортные палаты, процедурные и т.д.

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Теперь пациентки отделения — будущие мамы смогут в комфортных условиях встретить самое важное событие в своей жизни — рождение ребенка, — отметил министр.

источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым

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