В Скадовскую епархию доставили очередной гуманитарный груз из Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 16:54 21.11.2025

Гуманитарный груз передан от Патриаршей Гуманитарной миссии. Команда Специального гуманитарного центра Крымской митрополии уже доставила его в Скадовскую епархию. Общий вес груза более двух тонн. В его составе средства гигиены и бытовая химия. Также очередная гуманитарная помощь передана в Голую Пристань Херсонской области. В составе груза: бытовые, продуктовые наборы, сезонные вещи и новая инвалидная коляска.

источник: пресс-служба военного отдела Крымской митрополии

