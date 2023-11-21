В Следственном изоляторе №1 Симферополя проведено мероприятие в честь дня Архангела Михаила

В молельной комнате СИЗО-1 г. Симферополя состоялось богослужение в честь дня Архангела Михаила, который в народе известен как Михайлов день, при участии подозреваемых и обвиняемых женщин, содержащихся в учреждении.

После молебна в своей проповеди помощник начальника УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю по организации работы с верующими Роман Цуркан в присутствии врио начальника следственного изолятора Сергея Геберлейна рассказал женщинам о значении ангела-хранителя в жизни христианина. Также священнослужитель напомнил им о главных нравственных и жизненных ценностях, необходимости поддержания социальных связей с семьей и особенно с детьми, — отмечают в пресс-службе УФСИН России по РК и г. Севастополю.

Мероприятие направлено на разъяснение традиционных моральных ценностей, формирование стабильного, добропорядочного поведения в обществе и развитие духовно-нравственных качеств личности.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю