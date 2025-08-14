В службе занятости Севастополя сейчас более 50 вакансий в сфере туризма и гостеприимства

В службе занятости Севастополя сейчас открыто более 50 вакансий в сфере туризма и гостеприимства, и значительная их часть — отели и базы отдыха, которые работают круглогодично. Наибольшее количество предложений разместили Дом отдыха «Солнечный», отель «Песочная бухта» и гостиница «Крым».

Работодатели ищут поваров, горничных, официантов, бухгалтеров, администраторов, рабочих, консультантов по туризму и других специалистов. По отдельным позициям зарплата достигает 80 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Среди актуальных предложений — рабочий по комплексному обслуживанию зданий. Это специалист, который следит за исправностью инженерных систем в гостевых домиках, выполняет мелкий ремонт, помогает в благоустройстве территории и поддерживает ее в порядке. Вакансия подойдет тем, у кого есть среднее профессиональное образование и опыт от трех лет. График работы гибкий, а работодатели предлагают служебное жилье, питание и добровольное медицинское страхование.

Для тех, кто готов к активной работе и внимателен к деталям, есть вакансия носильщика с зарплатой до 70 тысяч рублей. Опыт работы не требуется — работодатели готовы обучить новичков. Главное — аккуратность, ответственность и желание работать. Предусмотрено служебное жилье, питание и ДМС.

Еще одно востребованное направление — работа горничной. Это ежедневная уборка гостиничных номеров, смена постельного белья и поддержание чистоты. Зарплата — до 60 тысяч рублей, обязательна медицинская книжка. Опыт работы приветствуется, но требования к образованию не предъявляются.

Севастополь — город, куда приезжают не только летом. Многие гостиницы и базы отдыха принимают гостей в любое время года. Это значит, что в туризме и гостиничном бизнесе есть стабильная, круглогодичная работа, а не только сезонная занятость. Мы помогаем работодателям находить сотрудников, а людям — стабильную работу в рамках нацпроекта «Кадры», — рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Севастополя Светлана Рендак.

Подобрать подходящую вакансию можно онлайн на портале «Работа России» или лично в Кадровом центре по адресу: ул. Руднева, 40.

Напомним, портал «Работа России» — крупнейшая цифровая платформа в сфере занятости. В базе содержится более 1,8 млн вакансий по всей стране. Сервис позволяет в удобном формате как найти работу, так и подобрать сотрудников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя