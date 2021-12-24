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В Совет Федерации направлен закон об админответственности за частичную выплату алиментов

В Совет Федерации направлен закон об админответственности за частичную выплату алиментов

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:53 24.12.2021

Неуплатой алиментов будет признаваться неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.

Ответственность за правонарушение предусматривается в том же размере, в котором она сейчас установлена за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Проект Федерального закона N 1183583-7 «О внесении изменений в статью 5.351 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (текст закона, направляемого в Совет Федерации)

Источник: КонсультантПлюс

В Совет Федерации направлен закон об админответственности за частичную выплату алиментов

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