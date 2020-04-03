В Совете Федерации предлагают облегчить нагрузку по коммунальным платежам. Коронавирус, однако...

О том, что в Правительство РФ направлены предложения по облегчению нагрузки на граждан по оплате коммунальных платежей в период ситуации с коронавирусом, сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, — цитирует парламентария Интерфакс-Недвижимость . — Данные предложения направлены мною в правительство РФ.

По словам Андрея Турчака, предлагается, что управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами, не должны начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае их неполной оплаты.

В-третьих, мы предлагаем приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капремонт, плату за жилое помещение. В-четвертых, считаем, что население должно быть освобождено от обязательств по поверке счетчиков, — сообщил Андрей Турчак.

По его словам непростая экономическая ситуация влияет на финансовое благополучие населения, которое вынуждено находится на самоизоляции.

Помимо общего сокращения доходов граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за жилищно-коммунальные услуги, которые обусловлены длительным пребыванием дома, — сказал вице-спикер. — Уверен, что представленный набор мер поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, поскольку исключит необходимость граждан посещать офисы поставщиков коммунальных услуг, региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате.

Ранее сообщалось, что ОНФ направил главе ЦБ РФ письмо с просьбой досрочно отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ в условиях режима самоизоляции.