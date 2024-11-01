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В Советском районе Крыма пьяные сельчане угнали "Лексус". Конечно, разбили

В Советском районе Крыма пьяные сельчане угнали «Лексус». Конечно, разбили

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:24 01.11.2024

В Советском районе Крыма два местных жителя предстанут перед судом за угон дорогостоящего автомобиля. В суд ушло обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые, находясь в селе Урожайное, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступили в преступный сговор, направленный на угон автомобиля «Лексус». Воспользовавшись тем, что двери автомобиля не заперты, при помощи кнопки старт-стоп запустили двигатель и начали движение. Выехав за пределы населенного пункта, находившийся за рулем автомобиля злоумышленник, не справился с его управлением и допустил опрокидывание. Собственнику транспортного средства причинен ущерб в размере более 912 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Советском районе Крыма пьяные сельчане угнали "Лексус". Конечно, разбили

Фото: прокуратура РК.

 

 

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