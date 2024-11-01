В Советском районе Крыма пьяные сельчане угнали «Лексус». Конечно, разбили

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые, находясь в селе Урожайное, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступили в преступный сговор, направленный на угон автомобиля «Лексус». Воспользовавшись тем, что двери автомобиля не заперты, при помощи кнопки старт-стоп запустили двигатель и начали движение. Выехав за пределы населенного пункта, находившийся за рулем автомобиля злоумышленник, не справился с его управлением и допустил опрокидывание. Собственнику транспортного средства причинен ущерб в размере более 912 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.