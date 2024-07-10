В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов

В ходе мероприятия семьи из числа ранее депортированных граждан и 10 семей из числа ранее реабилитированных граждан получили ключи от новых квартир в микрорайоне Фонтаны.

Поздравляю семьи с получением новых и комфортных квартир. Поддержка семей является одной из важнейших задач администрации города. Поэтому мы будем продолжать её осуществлять, — подчеркивает Михаил Афанасьев.

Также он добавил, что дом введен в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий по обеспечению межнационального единства Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

источник: пресс-служба администрации Симферополя