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В столице вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов

В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 10.07.2024

В Симферополе прошло торжественное вручение ключей от новых квартир лицам из числа депортированных и реабилитированных граждан. Об этом проинформировал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

В ходе мероприятия семьи из числа ранее депортированных граждан и 10 семей из числа ранее реабилитированных граждан получили ключи от новых квартир в микрорайоне Фонтаны.

Поздравляю семьи с получением новых и комфортных квартир. Поддержка семей является одной из важнейших задач администрации города. Поэтому мы будем продолжать её осуществлять, — подчеркивает Михаил Афанасьев.

Также он добавил, что дом введен в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий по обеспечению межнационального единства Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

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В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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