В столице Крыма вручили ключи от квартир крымчанам из числа реабилитированных народов

В Симферополе прошло торжественное вручение ключей от новых квартир лицам из числа депортированных и реабилитированных граждан. Об этом проинформировал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
В ходе мероприятия семьи из числа ранее депортированных граждан и 10 семей из числа ранее реабилитированных граждан получили ключи от новых квартир в микрорайоне Фонтаны.
Поздравляю семьи с получением новых и комфортных квартир. Поддержка семей является одной из важнейших задач администрации города. Поэтому мы будем продолжать её осуществлять, — подчеркивает Михаил Афанасьев.
Также он добавил, что дом введен в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий по обеспечению межнационального единства Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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