 В стране растет продолжительность жизни. А как в Крыму?

Средняя продолжительность жизни в России по итогам текущего года может составить 74 года, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 70,06 года. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

Есть такой интегрированный показатель — рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России составляла 70,06, 2022 год — 72,73, а вот в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики, — сказал Глава государства.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю за 2022 год продолжительность жизни в Крыму составляет 72 года, в том числе: мужчины — 66,9, женщины — 77 лет.